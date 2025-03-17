Россия потребовала от Армении выбрать между ЕАЭС и ЕС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук напомнил Еревану о необходимости сделать выбор между ЕАЭС И ЕС. Накануне парламент Армении принял инициативу о старте евроинтеграции.

У Еревана не получится "усидеть на двух стульях", ему необходимо сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским Союзом (ЕС), заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, комментируя законопроект о евроинтеграции, принятый накануне армянским парламентом.

"Я ознакомился с текстом самого закона, который принят. Он такой "за все хорошее, против всего плохого" или совершенно общие слова. Это внутреннее дело Армении. На самом деле мы понимаем, что и ЕАЭС, и ЕС имеют схожие повестки. И поэтому, конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор"

- Алексей Оверчук

Он обратил внимание на активную работу Армении в ЕАЭС и отметил положительный вклад страны именно в евразийскую интеграцию.

Напомним, что накануне парламент Армении одобрил во втором и окончательном чтении законопроект о старте интеграции страны в Евросоюз. "За" инициативу выступили 64 депутата, "против" высказались 7.

Взгляд России на евроинтеграцию Армении

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Россия не будет спокойно смотреть на евроинтеграционные действия Армении.

"Россия будет негативно на это реагировать. Соответствующие предупреждения звучали из уст высших должностных лиц РФ уже неоднократно. Мы должны прекрасно понимать, что вектор на евроинтеграцию остается одной из главных задач режима Пашиняна наряду с активным развитием военного и военно-технического сотрудничества как с Евросоюзом, так и с его отдельными членами в лице Франции. Армения де-факто не участвует в деятельности ОДКБ, не платит членские взносы, не выполняет свои обязательства. В этой связи слова Оверчука еще раз адресованы армянскому руководству с предложением взвесить все возможные последствия активной работы по интеграции в Евросоюз", - прежде всего сказал он.

"Рано или поздно России предстоит в качестве меры реагирования ввести ограничения экономического характера для того, чтобы продемонстрировать Армении, что она потеряет в случае разрыва отношений с РФ в стратегическом, военном и политическом плане. За все есть своя цена, и для Армении цена интеграции в ЕС будет, прежде всего, экономической. Опыт Украины и Молдовы показал, что предупреждения, не подкрепленные конкретными рычагами, не приводят к корректировке политического курса. Поэтому в отношении Армении необходимо жестко и уже сейчас вводить санкции и ограничения для того, чтобы Пашинян почувствовал на себе и экономике Армении те последствия, которые она получит, если будет все больше уходить в объятия с Западом, ЕС и Макроном", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Политический аналитик обратил внимание, что только для самой Армении утрата членства в ЕАЭС станет катастрофой. "Для России и ЕАЭС заметных последствий от ухода Армении не будет. Экономика Армении – мизерная, ее ВВП и торгово-экономический оборот с Россией растет за счет параллельного импорта. В различных мероприятиях по обходу российскими компаниями антироссийский санкций Армения является главным бенефициаром. Россия мало что потеряет, если прекратится импорт армянской алкогольной продукции – а мы закроем для нее российский рынок, пусть эти коньяки отправляют во Францию Макрону вместе с мандаринами и другой сельхозпродукцией. Если население Армении так привержено евроинтеграции, оно на своей шкуре должно почувствовать все", - призвал он.

"В таких случаях не должно быть сантиментов, нас этому научила история отношений с Украиной и Молдовой. Российские национальные интересы превыше всего. Если Армения не хочет полноценных отношений союзничества и партнерства, пусть ее Запад обеспечивает. В последнее время мы наблюдаем, что Пашинян, желая избежать резких ответных действий России в сфере финансов и экономики, достаточно двулично заявляет о приверженности связям с РФ и развитию отношений – но это политическая мимикрия. Пользуясь тем, что Пашинян будет 9 мая в Москве, нужно уже сейчас еще раз четко и предметно объяснить на высшем уровне Николу Воваевичу, какова цена антироссийской политики, которую заплатит Армения за предательский подход к нашей стране", - заключил Игорь Коротченко.