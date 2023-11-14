Россия построит Казахстану три ТЭЦ - названа стоимость проектов

В ближайшие годы Россия построит в Казахстане три ТЭЦ. Общая оценочная стоимость проектов приближается к $3 млрд.

Три новых ТЭЦ появится в Казахстане в течение пяти лет, строительством займется российская сторона. Глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов назвал стоимость проектов, выступая в правительстве республики.

Самой дорогой будет ТЭЦ в Усть-Каменогорске, проект оценен в 490 млрд тенге - свыше $1 млрд. Теплоэлектроцентраль должна быть готова в 2028 году, ее электрическая мощность составит 360 МВт, тепловая - 1 007 гкал/час.

Две другие ТЭЦ в Казахстане планируется открыть на год раньше, в 2027 году, это объекты в Кокшетау и Семее. Первый оценили в 347 млрд тенге или $767 млн, второй - в 420 млрд тенге - почти $930 млн.

Электрическая мощность ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая - 520 гкал/час. ТЭЦ в Семее будет обладать следующими параметрами: электрическая мощность - 360 МВт, тепловая - 472 гкал/час.

По словам Максутова, названная стоимость проектов является предварительной, точные цифры появятся после окончания технико-экономического обоснования и прохождения проектами госэкспертизы.

Главы Минэнерго России и Казахстана заключат меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по строительству трех ТЭЦ в республике.

Заказчиком выступает "Самрук-Энерго", генподрядчиком объявлена российская компания "ИНТЕР РАО – Экспорт".