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Россия отсрочила Турции оплату за газ

Россия отсрочила Турции оплату за газ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минэнерго Турции объявило о том, что договорилось с Россией об отсрочке оплаты поставляемого стране российского газа на сумму в $20 млрд.

Турция договорилась с "Газпромом" об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, выступая в ночь на среду на телеканале Haber Global.

"Мы… провели переговоры с "Газпромом" и достигли договоренностей в связи с тем, что цены на газ резко и непредсказуемо подскочили",

- Фатих Донмез.

Это было сделано в координации с Минфином Турции, это практиковалось и раньше в торговых отношениях двух стран, и сейчас турецкая сторона предложила пересмотреть выплаты, добавил министр, не подтвердив, что речь идет об отсрочке выплат на сумму $20 млрд, как сообщают отдельные соцсети, передает ТАСС.

Отношения с Россией развиваются на самом высоком уровне, причем не только в сфере природного газа, но и в области атомной энергетики, - добавил Фатих Донмез.

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