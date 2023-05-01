Россия отмечает День весны и труда

Опубликовано: 10:52, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России наступило 1 мая - День международной солидарности трудящихся. Пышных гуляний и митингов не планируется, в регионах проводятся субботники и заседания профсоюзов, массовые забеги. Президент наградил пятерых граждан званием «Герой Труда РФ».

Россияне празднуют сегодня 1 Мая. Профсоюзы проводят мероприятия, президент присвоил пятерым гражданам звание Герой Труда, организуются спортивные мероприятия и субботники.

Российский лидер Владимир Путин вручил госнаграду и присвоил звание "Герой Труда РФ" пятерым россиянам. Согласно указу президента, в числе награжденных управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Ростех) Александр Иноземцев, ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, гендиректор Бийской льняной компании Лев Каленов, преподаватель из гимназии №1 города Волоколамск Татьяна Бабуровая, горнорабочий, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина.

Первомай в Москве

В Москве сегодня стоит прохладная и пасмурная погода, температура воздуха около 10-12 градусов. Парковки в честь праздника в столице бесплатные, в том числе и в центре Москвы.

Центральным мероприятием праздничного дня в российской столице станет собрание в Колонном зале Дома союзов.

С праздником горожан поздравил мэр Сергей Сoбянин.

«Первомай - символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни»,

– говорится в поздравлении.

Регионы

Первыми праздник встретили на Дальнем Востоке. Демонстраций не было, однако состоялись концерты, субботники, ярмарки, музыкальные конкурсы.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России дала рекомендацию не проводить в регионах митингов и демонстраций на 1 мая из соображений безопасности.

На Кубани с 29 апреля по 10 мая введен режим повышенной готовности.

В Ростове-на-Дону сегодня состоится спортивный праздник, место проведения - Театральная площадь.

Крымские профсоюзы организовали в Симферополе две площади, на них жители могут получить консультации, а также посмотреть на выступления танцевальных коллективов.

В Санкт-Петербурге представители профсоюзов возложили цветы к стеле у проходной завода "Северная верфь", именно отсюда стартовала в 1891 году первая в России маевка рабочих, мероприятие было тогда неофициальным.