Вестник Кавказа

Россия откроет два крупных отеля в Сирии на Средиземном море

Россия откроет два крупных отеля в Сирии на Средиземном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сирии появятся гостиничные комплексы, строящиеся российскими инвесторами. Отели сооружаются в Латакии на берегу Средиземного моря.

Вскоре в Сирии начнут работать для туристов два новых пляжных отеля, рассказал министр туризма страны Мухаммад Рами Мартини, передает РИА Новости.

"У нас есть два инвестиционных контракта с Россией, один из них с компанией "Олимпик Тур" в провинции Латакия... Эта компания является одним из самых важных инвесторов в туристическую отрасль Сирии, так как она уже завершает строительство проекта, который уже готов больше чем на 50%"

– Мартини

Открытие нового отеля позволит нарастить турпоток, сирийский курорт будет продвигаться на российском рынке - "Олимпик Тур" будет предлагать россиянам туры в Латакию.

Также в Латакии будет реализован проект другого российского инвестора, продолжил министр.

"Вторая компания - это "Синара-инт", с которой на выгодных условиях был заключен новый контракт с городским советом Латакии под эгидой сирийского министерства туризма … Мы надеемся, что в течение следующих нескольких месяцев начнется работа над этим проектом"

– Мартини

Латакия - единственный морской пляжный курорт Сирии. На побережье работает несколько отелей с собственными пляжами, купальный сезон в этой части Средиземноморья длится с мая по конец ноября.

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