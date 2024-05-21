Россия откроет два крупных отеля в Сирии на Средиземном море

Вскоре в Сирии начнут работать для туристов два новых пляжных отеля, рассказал министр туризма страны Мухаммад Рами Мартини, передает РИА Новости.
"У нас есть два инвестиционных контракта с Россией, один из них с компанией "Олимпик Тур" в провинции Латакия... Эта компания является одним из самых важных инвесторов в туристическую отрасль Сирии, так как она уже завершает строительство проекта, который уже готов больше чем на 50%"
– Мартини
Открытие нового отеля позволит нарастить турпоток, сирийский курорт будет продвигаться на российском рынке - "Олимпик Тур" будет предлагать россиянам туры в Латакию.
Также в Латакии будет реализован проект другого российского инвестора, продолжил министр.
"Вторая компания - это "Синара-инт", с которой на выгодных условиях был заключен новый контракт с городским советом Латакии под эгидой сирийского министерства туризма … Мы надеемся, что в течение следующих нескольких месяцев начнется работа над этим проектом"
– Мартини
Латакия - единственный морской пляжный курорт Сирии. На побережье работает несколько отелей с собственными пляжами, купальный сезон в этой части Средиземноморья длится с мая по конец ноября.