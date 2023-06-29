Россия осудила акцию по сожжению Корана в Швеции

Опубликовано: 14:16, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кремле заявили, что посягательство на Коран в России является преступлением, напомнив о словах Владимира Путина в Джума-мечети в Дербенте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об акции по сожжению Корана в Стокгольме, напомнил, что в России посягательство на священное для мусульман писание преследуется по закону.

"Президент отметил, что каким-то образом посягать на Коран в нашей стране является преступлением. Конечно, это очень важный комментарий на фоне того, что происходит в Швеции, у нас есть соответствующая статья в уголовном кодексе"

- Дмитрий Песков

Сожжение Корана в Швеции осудили и в Госдуме. Депутатами был принят документ "Об оскорблении чувств мусульман в Швеции", заявил спикер Вячеслав Володин.

В заявлении парламентариев сказано, что шведское руководство одобрило проведение провокационной акции, зная, что подобные действия направлены на оскорбление чувств верующих и разжигание розни.