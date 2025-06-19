Россия наращивает грузоперевозки в Армению

В Армении растет спрос на доставку грузов и автомобильные грузоперевозки из других стран – за первое полугодие 2025 года он вырос на 20%, а лидирует по заявкам Россия.

В первом полугодии 2025 года на 20% вырос спрос на доставку грузов в Армению автомобильным транспортом, а лидирует по числу таких заявок Россия, свидетельствуют данные международной "Биржи грузоперевозок ATI.SU".

Кроме российских заявок, выросли доставки грузов из Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а вот в сторону России из Армении такие перевозки за тот же период упали на 19%, передает Sputnik Армения.

В целом за 5 месяцев 2025 года объем грузовых автоперевозок в в стране "просел" на 1,3% и составил 4,6 млн т. Больше всего это сказалось на экспорте армянских товаров – падение составило 11,2% тогда как импорт, составляющий 35% от всех перевезенных грузов, вырос на 3,5%, сообщили в Национальном статистическом комитете страны.

Специалисты объясняют это ограниченной пропускной способностью границы между Грузией и Россией, а также укреплением рубля, существенно снижающем роль импорта из Армении. Из-за вооруженного ирано-израильского конфликта фактически закрыто и южное направление автоперевозок, отмечают эксперты.