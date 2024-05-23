Россия и Узбекистан договорились увеличить взаимный турпоток на 40%

Власти России и Узбекистана намерены расширить сотрудничество в сфере туризма. В планах нарастить взаимный турпоток на 40% за 3 года и увеличить объем поездок до 2 млн в год.

Туристический поток между Россией и Узбекистаном будет увеличен на 40% к 2027 году. Такие данные были опубликованы Минэкономразвития РФ по итогам подписания дорожной карты между странами в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Узбекистан.

Сообщается, что расширять сотрудничество планируется по 12 направлениям, которые указаны в дорожной карте. В частности, между туристическими организациями стран будут проходить регулярный обмен опытом.

В планах, проводить форум, в котором будут участвовать представители туристической отрасли.

По мнению властей, эти меры помог увеличить взаимные туристические поездки до 2 млн в год.

Кроме этого, благодаря дорожной карте, удастся привлечь инвестиции в развитие сферы.

Уточняется, что в июне власти подготовят практическую часть плана в рамках форума "Путешествуй!", который состоится в столице РФ.