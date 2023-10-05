Вестник Кавказа

Два российских вуза откроют филиалы в Узбекистане

Два российских вуза откроют филиалы в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане появятся новые филиалы российских вузов. Сегодня президенты двух стран договорились о том, что в Узбекистане будут открыты филиалы "Бауманки" и ВАВТ.

МГТУ имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли откроют филиалы в Узбекистане, об этом стало известно по итогу переговоров в Ташкенте президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

"Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли"

– пресс-служба главы Узбекистана

Сегодня в Узбекистане филиалы имеют 14 российских вузов, включая МГУ и МГИМО. Российское образование привлекает молодежь Узбекистана, студенты также приезжают в РФ за высшим образованием. Бесплатно в России учатся 14 тыс узбекистанских студентов.

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