Россия и Турция обсудили конфликт в Газе

Спецпредставитель российского лидера поговорил с послом Турции о ситуации на ближневосточном направлении. Одной из главных тем встречи стали события в секторе Газа.

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ пообщался 29 марта в Москве с послом Турции. Об этом сказано в сообщении на сайте МИД России.

Центральной темой встречи Михаила Богданова и Танжу Бильгича стали последние события на Ближнем Востоке.

"В ходе беседы была обсуждена актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на задачи урегулирования палестино-израильского конфликта, ситуации в Ливии и Сирии, в том числе в рамках совместной работы в астанинском формате"

– российской внешнеполитическое ведомство

Стороны также заявили о своем намерении продолжать координировать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.