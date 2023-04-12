Вестник Кавказа

Россия и Сербия хотят договориться о поставках газа на 10 лет

Россия и Сербия хотят договориться о поставках газа на 10 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сербия заинтересована в российском газе и предлагает заключить контракт на 10 лет. Лидеры Путин и Вучич в Москве согласовали продление договора.

Сербская сторона рассчитывает на продление газового контракта с Россией, рассказал глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Что касается самого соглашения, то мы просим 10 лет. Они согласны, и есть один очень важный вопрос. Европа хочет запретить российский газ в 2027 году, но между русскими и американцами может быть достигнуто какое-то соглашение. Возникает вопрос: что является форс-мажором в нашем контракте"

– Баятович

Он отметил, что в Москве 9 мая президенты Владимир Путин и Александар Вучич фактически согласовали продление договора по поставкам российского газа, остается проработать детали соглашения.

В Сербии ожидают, что контракт будет подписан в мае.

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