Россия и Сербия хотят договориться о поставках газа на 10 лет

Сербия заинтересована в российском газе и предлагает заключить контракт на 10 лет. Лидеры Путин и Вучич в Москве согласовали продление договора.

Сербская сторона рассчитывает на продление газового контракта с Россией, рассказал глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Что касается самого соглашения, то мы просим 10 лет. Они согласны, и есть один очень важный вопрос. Европа хочет запретить российский газ в 2027 году, но между русскими и американцами может быть достигнуто какое-то соглашение. Возникает вопрос: что является форс-мажором в нашем контракте"

– Баятович

Он отметил, что в Москве 9 мая президенты Владимир Путин и Александар Вучич фактически согласовали продление договора по поставкам российского газа, остается проработать детали соглашения.

В Сербии ожидают, что контракт будет подписан в мае.