Россия и МАГАТЭ проведут раунд переговоров в Калининграде

Встреча Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси состоится Калининграде. Предыдущий раунд России и МАГАТЭ состоялся в феврале

В Калининграде состоится новый раунд консультаций между российской делегацией во главе с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым" и руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ранее сообщалось, что Гросси совершит рабочий визит в Калининград 6 июня. Позже данную информацию подтвердил сам Лихачев. Он сказал, что гендиректор Агентства приедет до конца текущей недели.

Предыдущая встреча России и МАГАТЭ прошла 7 февраля в Москве. Стороны тогда обсуждали ситуацию вокруг Запорожской АЭС и других российских атомных станций.