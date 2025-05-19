Вестник Кавказа

Россия и МАГАТЭ проведут раунд переговоров в Калининграде

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Встреча Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси состоится Калининграде. Предыдущий раунд России и МАГАТЭ состоялся в феврале

В Калининграде состоится новый раунд консультаций между российской делегацией во главе с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым" и руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ранее сообщалось, что Гросси совершит рабочий визит в Калининград 6 июня. Позже данную информацию подтвердил сам Лихачев. Он сказал, что гендиректор Агентства приедет до конца текущей недели.

Предыдущая встреча России и МАГАТЭ прошла 7 февраля в Москве. Стороны тогда обсуждали ситуацию вокруг Запорожской АЭС и других российских атомных станций.

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