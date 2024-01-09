Вестник Кавказа

Россия и Израиль обсудили вопросы контроля над оружием массового поражения

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Рябков пообщался в понедельник с послом Израиля. В ходе встречи затрагивалась тема контроля над вооружениями.

В Москве сегодня состоялась встреча замглавы МИД России с послом Израиля. Об этом сообщает 22 января российское внешнеполитическое ведомство.

Главной темой встречи Сергея Рябкова и Симоны Гальперин стала мировая безопасность. В частности, они поговорили о нераспространении оружия массового поражения.

"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальным вопросам международной безопасности. Была подтверждена готовность продолжать активный политический диалог по ситуации в сфере нераспространения ОМУ"

– МИД РФ

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