Россия и Израиль обсудили вопросы контроля над оружием массового поражения

Сергей Рябков пообщался в понедельник с послом Израиля. В ходе встречи затрагивалась тема контроля над вооружениями.
В Москве сегодня состоялась встреча замглавы МИД России с послом Израиля. Об этом сообщает 22 января российское внешнеполитическое ведомство.
Главной темой встречи Сергея Рябкова и Симоны Гальперин стала мировая безопасность. В частности, они поговорили о нераспространении оружия массового поражения.
"В ходе беседы основное внимание было уделено актуальным вопросам международной безопасности. Была подтверждена готовность продолжать активный политический диалог по ситуации в сфере нераспространения ОМУ"
– МИД РФ