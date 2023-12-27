Хакан Фидан в США остановит войну в Палестине?

У Турции стремительно портятся отношения с Израилем. С США тоже остаются неурегулированные вопросы. Однако Анкара может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа.

Во время последнего турне на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен возлагал большую надежду на страны региона в урегулировании конфликта в Газе, особенно на Турцию. Своих сил Вашингтону не хватает. Блинкен уже четыре раза приезжал к арабским и турецким коллегам, но никакого результата не добился.

"В Турции мы уделяли большое внимание тому, что Турция может сделать, используя свое влияние, используя свои связи, чтобы помочь предотвратить распространение конфликта на Ближнем Востоке", - говорил 6 января госсекретарь турецкому коллеге Хакану Фидану.

Война в Газе

Несмотря на усилия посредников из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, в ключевом вопросе - перемирии - успехов нет. Израиль хоть и пропускает время от времени гуманитарные грузы, но прекращать операцию "Железные мечи" не намерен. СМИ и правозащитные организации ежедневно подсчитывают число погибающих мирных палестинцев, и оно уже превысило 25 тысяч человек.

В этом году ЦАХАЛ начал вести бои и на Западном берегу реки Иордан, штурмуя районы Калькилии и проводя рейды в Бейтуния. Премьер Биньямин Нетаньяху уже сказал, что не позволит создать палестинское государство, пока он находится у власти, а Израиль не прекратит бои в обмен на возврат заложников.

Раздор Турции и Израиля

Наблюдающий за всей этой трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может сохранять дипломатичность. Он официально назвал действия ЦАХАЛ "геноцидом" и добивается привлечения израильского руководства к международной уголовной ответственности. Тель-Авив отвечает Анкаре, к примеру, глава МИД Исраэль Кац заявил Эрдогану об ответственности Турецкой Республики за события 1915 года, происходившие в Османской империи.

Конфликт Израиля и Турции не ограничивается политикой. 9 января в Турции арестовали полузащитника клуба "Антальяспор" Сагива Йехезкеля за жест в знак солидарности с израильтянами, погибшими и взятыми в заложники ХАМАС 7 октября прошлого года. Футболиста выгнали из команды и депортировали в Израиль. В тот же день клуб Эрдогана "Башакшехир" исключил из своего состава полузащитника Эдена Карцева за аналогичный жест солидарности с Израилем, опубликованный в соцсетях.

Руководство Израиля отреагировало жесткой риторикой. Кац окрестил Турцию "темной диктатурой". Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал Эрдогана "настоящим нацистом". Он попросил сограждан и еврейских бизнесменов бойкотировать Турцию, не покупая ничего оттуда и не вкладывая туда деньги.

Разногласия США и Турции

При таком состоянии турецко-израильских отношений весьма сложно говорить о способности Анкары стать посредником в урегулировании конфликта, хотя Эрдоган с первых дней предлагал такие услуги. На этом фоне ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар смотрятся куда предпочтительнее. Напомним, что КСА прекратила процесс нормализации отношений с Израилем, а Катар финансирует ХАМАС. При этом Доха выступила посредником для заключения гуманитарной паузы в Газе в конце ноября 2023 года.

Турция недовольна не только Израилем, но и их союзникам. В октябре Эрдоган обвинял США в стремлении "подлить бензин в огонь" конфликта. В ноябре - в лицемерии и молчаливом наблюдении за "резней в Газе". В декабре Эрдоган сказал, что справедливый мир в регионе невозможен с США. В середине января после ударов по хуситам турецкий президент обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в попытке "превратить Красное море в море крови".

С американцами у турецкой администрации проблем хватает и без Палестины. До сих пор Конгресс США не одобрил поставку истребителей F-16, поэтому Анкара тянет с разрешением Швеции на вступление в НАТО. Кроме того, Турцию не устраивает поддержка США боевиков РПК/YPG в Сирии, по которым турецкая армия возобновила удары. В свою очередь, Вашингтон обеспокоен сохранением политических и экономических контактов Турции с Россией. Под санкционным давлением Минфина США турецкие экспортеры начали снова испытывать проблемы с расчетами на российском рынке.

Заседание СБ ООН по Газе

Сегодня, спустя две недели после визита Энтони Блинкена в Анкару, Хакан Фидан прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН по Газе. На самой сессии, вероятно, Фидан обрушится с обвинениями на Израиль в связи с массовыми убийствами палестинцев и попытается добиться от США каких-то действий с целью остановить кровопролитие. Там же он проведет двусторонние встречи.

Объединение усилий сочувствующих палестинцам стран - Турции, Ирана, Саудовской Аравии, России и Китая - могло бы создать ось давления на Запад и Израиль. Тем более позиции ЕС и Германии по отношению к Газе смягчаются. Глава европейском дипломатии Жозеп Боррель сегодня напомнил о необходимости создания палестинского государства, а Берлин призвал к введению гуманитарных пауз в Газе. Турция имеет влияние на ХАМАС и уже находится в нормальных отношениях почти со всеми арабскими странами. Так что на одну из сторон конфликта Анкара может оказать давление.

Чем кончатся очередные дипломатические перипетии вокруг Палестины, узнаем 22-24 января. В эти дни и пройдет очередное заседание СБ ООН.