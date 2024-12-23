Россия и Иран не планируют создавать военный альянс

Россия и Иран готовятся подписать договор о стратегическом партнерстве. Соглашение затронет различные сферы взаимодействия, в том числе оборону, но военного альянса России и Ирана не планируется.

В МИД Ирана подчеркнули, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и ИРИ, который президенты двух стран подпишут на этой неделе, не подразумевает военного объединения.

Заявление сделал глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение. Оно охватывает все аспекты двусторонних отношений, особенное внимание уделено экономике и торговле, <...> соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса"

– министр

Глава ведомства также уточнил, что договор, который подписывается на 20-летний срок, не направлен против третьих сторон, РФ и ИРИ не будут ограничены в заключении соглашений с другими государствами.