Россия и Азербайджан в Баку обсудили информационную безопасность

Представители Совбезов РФ и Азербайджана провели встречу в Баку, сообщается на сайте российского ведомства.
Консультации были посвящены международной информационной безопасности
От РФ делегацию возглавил заместитель секретаря СБ России Олег Храмов, с азербайджанской стороны выступал секретарь СБ АР Рамиль Усубов.
В ходе встречи азербайджанский политик обратил внимание на успешное развитие российско-азербайджанского сотрудничества по безопасности.
Участники консультаций детально обсудили вопросы совместной работы в рамках соответствующего межправсоглашения.
"Стороны подтвердили близость российских и азербайджанских подходов к парированию угроз в информационной сфере на основе принципов Устава ООН"
— Совбез РФ
В результате представители Москвы и Баку одобрили проект плана сотрудничества в этой сфере до 2025 года.
Кроме того, в ходе визита российская делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив, в преддверии его столетия, цветы к Могиле на Аллее почетного захоронения в Баку.