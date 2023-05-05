Россия и Азербайджан в Баку обсудили информационную безопасность

Опубликовано: 19:14, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Встреча руководства и представителей Советов безопасности РФ и Азербайджана прошла в Баку. Ключевой темой повестки была информационная безопасность.

Представители Совбезов РФ и Азербайджана провели встречу в Баку, сообщается на сайте российского ведомства.

Консультации были посвящены международной информационной безопасности

От РФ делегацию возглавил заместитель секретаря СБ России Олег Храмов, с азербайджанской стороны выступал секретарь СБ АР Рамиль Усубов.

В ходе встречи азербайджанский политик обратил внимание на успешное развитие российско-азербайджанского сотрудничества по безопасности.

Участники консультаций детально обсудили вопросы совместной работы в рамках соответствующего межправсоглашения.

"Стороны подтвердили близость российских и азербайджанских подходов к парированию угроз в информационной сфере на основе принципов Устава ООН"

— Совбез РФ

В результате представители Москвы и Баку одобрили проект плана сотрудничества в этой сфере до 2025 года.

Кроме того, в ходе визита российская делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив, в преддверии его столетия, цветы к Могиле на Аллее почетного захоронения в Баку.