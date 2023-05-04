Закир Гасанов встретился с командующим миротворцами

Опубликовано: 14:53, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджанский министр обороны провел встречу с Александром Ленцовым. Новый командующий миротворцами, временно размещенными в АР, был назначен 26 апреля.

Встреча главы Минобороны Азербайджана с недавно назначенным командующим миротворческим контингентом, временно размещенным на азербайджанской территории, прошла сегодня, сообщили в Баку.

Закир Гасанов и Александр Ленцов поговорили об оперативной обстановке в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован РМК.

О назначении Ленцова командующим миротворцами стало известно 26 апреля 2023 года.

Напомним, миротворческий контингент РФ был развернут на территории Азербайджана в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Тогда главы государств договорились, что миротворцы размещаются в АР на пять лет. Время их пребывания продлевается автоматически на тот же период. Однако этого не произойдет, если кто-то либо из участников заранее - за 6 месяцев - заявит об обратном.