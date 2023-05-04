Закир Гасанов встретился с командующим миротворцами

Встреча главы Минобороны Азербайджана с недавно назначенным командующим миротворческим контингентом, временно размещенным на азербайджанской территории, прошла сегодня, сообщили в Баку.
Закир Гасанов и Александр Ленцов поговорили об оперативной обстановке в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован РМК.
О назначении Ленцова командующим миротворцами стало известно 26 апреля 2023 года.
Напомним, миротворческий контингент РФ был развернут на территории Азербайджана в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Тогда главы государств договорились, что миротворцы размещаются в АР на пять лет. Время их пребывания продлевается автоматически на тот же период. Однако этого не произойдет, если кто-то либо из участников заранее - за 6 месяцев - заявит об обратном.