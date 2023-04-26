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У российских миротворцев в Азербайджане новый командующий

Александр Ленцов
© Фото: Telegram-канал АрМИ-2022. Александр Ленцов
Сменился командующий миротворческим контингентом России, временно размещенным на территории Азербайджана. Этот пост занял Александр Ленцов.

Российская сторона назначила нового командующего миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, сообщается на сайте МО РФ.

В ведомстве заявили, что командующим РМК на землях АР накануне был назначен замглавнокомандующего российскими Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.

Ранее миротворцами командовал генерал-майор Андрей Волков.

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