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Россия хочет отказаться от виз с Саудовской Аравией

Россия хочет отказаться от виз с Саудовской Аравией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Максим Решетников рассказал о желании России отказаться от визового режима со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Это связано с возможным приростом туристов «премиум-класса».

Россия хочет отменить визовые режимы со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и уже предложила ряду стран отказаться от них, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что Москва в вопросе отмены туристических виз работает с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом. По его словам, Россия намерена полностью отказаться от виз с этими странами.

Решетников подчеркнул, что желание отказаться от туристических виз связано с возможным приростом путешественников «премиум-класса», что интересно России.

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