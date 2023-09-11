Россия хочет отказаться от виз с Саудовской Аравией

Опубликовано: 12:40, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Максим Решетников рассказал о желании России отказаться от визового режима со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Это связано с возможным приростом туристов «премиум-класса».

Россия хочет отменить визовые режимы со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и уже предложила ряду стран отказаться от них, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что Москва в вопросе отмены туристических виз работает с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом. По его словам, Россия намерена полностью отказаться от виз с этими странами.

Решетников подчеркнул, что желание отказаться от туристических виз связано с возможным приростом путешественников «премиум-класса», что интересно России.