Опубликовано: 13:53, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия стала крупнейшим инвестором в Иран. Москва активно вкладывается в проекты, связанные с энергетикой, сельским хозяйством. Доля России от общих иностранных вложений составила 45%.

Москва и Тегеран реализуют совместные проекты в энергетической, сельскохозяйственной и железнодорожной сферах. Это делает ее самым крупным иностранным инвестором в Иран, заявил глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан.

"Российские проекты в Иране разнообразны и включают в себя энергетику, железные дороги, автомобилестроение, сельское хозяйство, параллельно Иран поставляет в Россию продукты питания и продукцию автомобильной промышленности"

- Хади Тизхуш Табан

Он заявил, что доля России от общего числа иностранных вложений составила 45%. По его словам, Москва стала лидером после того, как инвестировала почти 3 млрд долларов в проекты, связанные с нефтью.

При этом Тизхуш Табан отметил, что Россия и Иран ведут 60% платежей в нацвалютах, 40% из которых приходятся на рубль.