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Иран вступит в ШОС в июле

Иран вступит в ШОС в июле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В иранском МИД анонсировали вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. В июле Иран станет полноценным членом ШОС.

Иран окончательно вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества в июле, сообщил руководитель иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, полноценное вступление Ирана в ШОС состоится в ходе очередного саммита организации, который пройдет в июле.

Ранее Иран неоднократно выражал свою готовность к вхождению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ранее иранский лидер Эбрахим Раиси заявлял, что страна намерена войти не только в ШОС, но и БРИКС.

Иран намерен присоединиться к БРИКС

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