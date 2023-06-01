Опубликовано: 16:41, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В иранском МИД анонсировали вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. В июле Иран станет полноценным членом ШОС.

Иран окончательно вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества в июле, сообщил руководитель иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, полноценное вступление Ирана в ШОС состоится в ходе очередного саммита организации, который пройдет в июле.

Ранее Иран неоднократно выражал свою готовность к вхождению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ранее иранский лидер Эбрахим Раиси заявлял, что страна намерена войти не только в ШОС, но и БРИКС.