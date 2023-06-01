Россия, Азербайджан и Армения проведут встречу в пятницу

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении в пятницу проведут переговоры в Москве.
"На 2 июня в Москве запланировано заседание рабочей группы по региональным коммуникациям"
– Никол Пашинян
Ранее о том, что на этой неделе в российской столице состоится трехсторонняя встреча для обсуждения вопросов армяно-азербайджанского урегулирования сообщил глава государства Владимир Путин. Сегодня в Кишиневе после пятисторонних европейских переговоров московскую встречу подтвердил армянский премьер.
Ожидается, что зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, вице-премьер АР Шахин Мустафаев и вице-премьер РА Мгер Григорян будут обсуждать технические детали, в том числе организацию паспортного и таможенного контроля, для пересечения армяно-азербайджанской границы.
Очередной раунд переговоров Баку и Еревана при посредничестве лидеров ЕС в четверг не принес никаких ощутимых результатов. Стороны договорились вновь собраться для обсуждения 21 июля в Брюсселе.