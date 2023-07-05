Росавиация разрешила Red Wings летать в Грузию

Российская авиакомпания Red Wings (базируется в Домодедово) сможет выполнять прямые авиарейсы в Грузию из почти 20 городов РФ. Документ о выдаче перевозчику допуска размещен на сайте Росавиации.
Перевозчик может летать в три города Грузии:
- столицу Тбилиси,
- знаменитый черноморский курорт Батуми,
- Кутаиси.
Рейсы могут быть открыты из почти 20 российских городов: Владикавказа (Северная Осетия), Екатеринбурга (Свердловская область), Жуковского (Подмосковье), Казани (Татарстан), Краснодара (Кубань), Махачкалы (Дагестан), Минвод (Ставрополье), Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону (Ростовская область), Самары, Сочи (Кубань), Тюмени, Уфы (Башкортостан), Челябинска, Тюмени.
Ранее авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию из Москвы и Сочи. Однако рейсы все еще не запущены.
Частота полетов для всех городов - 7 раз в неделю.
На данный момент между Россией и Грузией летают самолеты российского "Азимута" и грузинских Georgian Airlines.