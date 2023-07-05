Росавиация разрешила Red Wings летать в Грузию

Опубликовано: 21:55, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одна, уже третья авиакомпания сможет летать прямыми рейсами из России в Грузию. Росавиация дала допуск на полеты в Грузию российскому перевозчику "Ред вингс".

Российская авиакомпания Red Wings (базируется в Домодедово) сможет выполнять прямые авиарейсы в Грузию из почти 20 городов РФ. Документ о выдаче перевозчику допуска размещен на сайте Росавиации.

Перевозчик может летать в три города Грузии:

столицу Тбилиси,

знаменитый черноморский курорт Батуми,

Кутаиси.

Рейсы могут быть открыты из почти 20 российских городов: Владикавказа (Северная Осетия), Екатеринбурга (Свердловская область), Жуковского (Подмосковье), Казани (Татарстан), Краснодара (Кубань), Махачкалы (Дагестан), Минвод (Ставрополье), Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону (Ростовская область), Самары, Сочи (Кубань), Тюмени, Уфы (Башкортостан), Челябинска, Тюмени.

Ранее авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию из Москвы и Сочи. Однако рейсы все еще не запущены.

Частота полетов для всех городов - 7 раз в неделю.

На данный момент между Россией и Грузией летают самолеты российского "Азимута" и грузинских Georgian Airlines.