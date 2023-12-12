Росатом презентовал свое представительство в Каире

В столице Египта сегодня прошла презентация представительства российской госкорпорации "Росатом", которая ведет строительство первой в стране атомной электростанции "Эд-Дабаа".

Сегодня в одном из отелей Каира прошла официальная презентация представительства российской государственной корпорации "Росатом".

"Открытие представительства в Египте является значительной вехой в нашем стремлении к укреплению отношений между Египтом и Росатомом"

- компания "Росатом"

Сейчас в Египте с участием "Росатома" строится первая в стране атомная электростанция "Эд-Дабаа" – она возводится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря в 300 км от Каира, напоминает ТАСС.

Это – первый африканский проект "Росатома", Планируется, что четыре блока электростанции ВВЭР-1200 выйдут на полную мощность к 2030 году.

"Росатом" на протяжении всего жизненного цикла атомной электростанции "Эд-Дабаа" будет поставлять для нее ядерное топливо, проводить техническое обслуживание и готовить специалистов для ее работы на АЭС.