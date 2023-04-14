АЭС Аккую в Турции: получено разрешение на запуск первого энергоблока

Реализация проекта атомной электростанции Аккую в Турции вышла на новый этап. Турецкий регулятор выдал разрешение на начало эксплуатации ее первого энергоблока.

Турецкое Агентство по ядерному регулированию дало разрешение на запуск первого энергоблока на строящейся в Турции АЭС Аккую, рассказали в Росатоме.

По словам гендиректора "Аккую Нулеар", это означает его соответствие как турецким, так и общемировым требованиям. Соответственно, подчеркнула Анастасия Зотеева, теперь проект переходит на еще одну, очень важную ступень.

Речь идет о лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. После того, как она будет выдана, можно будет загружать топливо в реактор и готовится к пуску.

"В настоящее время специалисты "Аккую Нуклеа" продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение лицензии"

– Росатом

Напомним, атомная электростанция Аккую строится на берегу Средиземного моря. Она расположена в районе Гюльнар в провинции Мерсин.