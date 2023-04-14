АЭС Аккую в Турции: получено разрешение на запуск первого энергоблока

Турецкое Агентство по ядерному регулированию дало разрешение на запуск первого энергоблока на строящейся в Турции АЭС Аккую, рассказали в Росатоме.
По словам гендиректора "Аккую Нулеар", это означает его соответствие как турецким, так и общемировым требованиям. Соответственно, подчеркнула Анастасия Зотеева, теперь проект переходит на еще одну, очень важную ступень.
Речь идет о лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. После того, как она будет выдана, можно будет загружать топливо в реактор и готовится к пуску.
"В настоящее время специалисты "Аккую Нуклеа" продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение лицензии"
– Росатом
Напомним, атомная электростанция Аккую строится на берегу Средиземного моря. Она расположена в районе Гюльнар в провинции Мерсин.