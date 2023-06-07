Опубликовано: 20:21, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет рейса Москва – Наманган совершил экстренную посадку из-за беременной женщины на борту. После посадки в Ташкенте пассажирку доставили в больницу.

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Наманган, был вынужден экстренно приземлиться в Ташкенте из-за беременной женщины на борту, сообщает пресс-служба перевозчика Uzbekistan Airways.

Как заявили в компании, экипаж воздушного корабля объявил об экстренной посадке в одной из воздушных гавань столицы Узбекистана после того, как у пассажирки начались роды.

Отмечается, что лайнер совершил посадку в Ташкенте в 12:42 по местному времени, находящийся на борту 171 гражданин не пострадал. Женщину после приземления доставили в больницу.