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Роды прервали рейс Москва – Наманган

Роды прервали рейс Москва – Наманган
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолет рейса Москва – Наманган совершил экстренную посадку из-за беременной женщины на борту. После посадки в Ташкенте пассажирку доставили в больницу.

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Наманган, был вынужден экстренно приземлиться в Ташкенте из-за беременной женщины на борту, сообщает пресс-служба перевозчика Uzbekistan Airways.

Как заявили в компании, экипаж воздушного корабля объявил об экстренной посадке в одной из воздушных гавань столицы Узбекистана после того, как у пассажирки начались роды.

Отмечается, что лайнер совершил посадку в Ташкенте в 12:42 по местному времени, находящийся на борту 171 гражданин не пострадал. Женщину после приземления доставили в больницу.

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