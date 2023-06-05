Летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в Минводы

Опубликовано: 23:57, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из ставропольских Минеральных Вод в Санкт-Петербург, вынужден был развернуться и сесть в аэропорту вылета из-за разгерметизации салона.

Самолет до Санкт-Петербурга развернули и экстренно посадили в Минводах из-за сигнала о разгерметизации, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

На борту самолета сработала индикация о разгерметизации воздушного судна. Сигналы бедствия при этом не подавались, однако командир авиалайнера принял решение развернуть самолет и вернуться на аэродром вылета в Минеральные Воды, передает "АиФ-Ставрополье".

Лайнер благополучно приземлился в 20:07 после системного сообщения. Известно, что в нем находились 85 пассажиров и пять членов экипажа.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Россия", тип самолета в сообщении не указывается. В ближайшее время авиалайнер проверит инспекция завода-производителя.