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Летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в Минводы

Летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в Минводы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолет авиакомпании "Россия", летевший из ставропольских Минеральных Вод в Санкт-Петербург, вынужден был развернуться и сесть в аэропорту вылета из-за разгерметизации салона.

Самолет до Санкт-Петербурга развернули и экстренно посадили в Минводах из-за сигнала о разгерметизации, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

На борту самолета сработала индикация о разгерметизации воздушного судна. Сигналы бедствия при этом не подавались, однако командир авиалайнера принял решение развернуть самолет и вернуться на аэродром вылета в Минеральные Воды, передает "АиФ-Ставрополье".

Лайнер благополучно приземлился в 20:07 после системного сообщения. Известно, что в нем находились 85 пассажиров и пять членов экипажа.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Россия", тип самолета в сообщении не указывается. В ближайшее время авиалайнер проверит инспекция завода-производителя.

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