Вестник Кавказа

Родная тетя насмерть избила племянницу в Узбекистане

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла в Ташкентской области Узбекистана неделю назад. Местная жительница нанесла побои дочери своего брата. От полученных тяжелых травм ребенок умер.

Девочка умерла в Узбекистане после того, как ее избила родная тетя. Детали преступления озвучили в Генпрокуратуре Узбекистана.

По информации ведомства, трагедия случилась 12 марта в Букинском районе Ташкентской области. Местный житель отлучился по делам и попросил свою сестру в его отсутствие приглядеть за его дочкой, передает upl.uz.

Шестилетняя девочка должна была сделать домашнее задание. Однако она не выполнила заданного, родственнице же сказала обратное.

Узнав, что племянница солгала, женщина разозлилась. Сначала она щипала девочку, а потом избила ее куском дерева.

Пострадавшую доставили в реанимацию, но врачи, хоть и сделали все возможное, не смогли ее спасти: 15 марта девочка скончалась.

Открыто уголовное дело, тетя арестована.

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