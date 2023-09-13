Родители старопольских школьников жалуются на недостаток учебников

Ставропольская прокуратура готова взять на контроль ситуацию с обеспечением учеников школьными учебниками – причиной этого стали многочисленные жалобы со стороны родителей школьников на их нехватку в Ставрополе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В случае подтверждения фактов ненадлежащего обеспечения учебной литературой учащихся образовательных учреждений города Ставрополя будут приняты меры прокурорского реагирования"
- прокуратура Ставрополя
Сотрудники прокуратуры планируют проверить, насколько ответственно должностные лица организовывают учебный процесс, и дать этому свою оценку, передает "АиФ-Ставрополье".
Так, если новых учебников по истории России для старших классов в школы краевой столицы поступило достаточно, то в учебниках по английскому языку для шестых классов ощущается острая нехватка.