Вестник Кавказа

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье
© Фото: ГАИ Ставропольского края
ДТП с грузовиком унесло жизнь автолюбителя в Петровском районе. Мужчина погиб во время обгона, который он совершался, не убедившись в безопасности своего маневра.

Смертельная авария случилась в Ставропольском крае из-за неосторожности автомобилиста, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 15.30 на федеральной трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь", а точнее в Петровском округе. В общей сложности столкнулись три машины.

Предварительно восстановлена картина событий. Водитель "легковушки" "Форд" ехал в сторону Ставрополя. В какой-то момент он решил обогнать грузовик "КамАЗ" с прицепом. Однако, прежде чем идти на маневр, мужчина не проверил, что он будет безопасным. В итоге его авто врезалось в "Ладу Приору", ехавшую по "встречке". Затем обе машины ударились о грузовик.

"На месте ДТП скончался пассажир "Форда", 45-летний житель Светлограда. Также в больницу Светлограда доставлены еще 5 человек: водитель и 2 пассажира "Форда", водитель и пассажир "Приоры"

– ГАИ

Уже выяснено, что погибшему было 49 лет. В течение последних двух лет он нарушал ПДД пять раз, по большей части – превышая скорость.

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