Вестник Кавказа

Рицинский нацпарк закрыт из-за снега

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рицинский национальный парк с сегодняшнего дня недоступен для туристов. Запрет на посещение гостей вводится из-за требований безопасности: в результате снегопада велика опасность схода лавин.

Посетители не смогут прогуляться по Рицинскому нацпарку в Абхазии с сегодняшнего дня – из-за зимнего ненастья он временно закрыт, рассказали в его руководстве.

Опасность представляют возможные лавины, вероятность схода которых очень велика. Кроме того, после снегопада все дороги завалены снегом. Сотрудники парка работают над их расчисткой.

Снегопад также затруднил движение по республиканской трассе – ключевой транспортной артерии Абхазии. Госавтоинспекция республики просит автомобилистов на летней "резине" не выезжать на нее.

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