Вестник Кавказа

"Алису в Стране Чудес" Высоцкого сняли в Абхазии

Гагры
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Новый фильм для всей семьи "Алиса в Стране Чудес" вскоре выйдет на российские экраны. Российские звезды приехали в Абхазию на съемки.

Кинофильм "Алиса в Стране Чудес" снял в прошлом году российский режиссер Юрий Хмельницкий. Сказочную историю снимали в трех локациях: Москве, Сочи и Абхазии.

Главная роль досталась юной актрисе Анне Пересильд. Также в картине сыграли Милош Бикович, Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Сергей Бурунов и многие другие.

"Для зрителей мы расскажем сказочную, волшебную, удивительную, необычную историю. Я надеюсь, что вы услышите и поймете посыл наших героев"

– Анна Пересильд

Картина стала экранизацией советского радиоспектакля, стихи для которого написал Владимир Высоцкий. История создана по мотивам известнейшего произведения Льюиса Кэрролла.

Зрители смогут увидеть новую "Алису" уже в этом году.

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