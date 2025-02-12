"Алису в Стране Чудес" Высоцкого сняли в Абхазии

Новый фильм для всей семьи "Алиса в Стране Чудес" вскоре выйдет на российские экраны. Российские звезды приехали в Абхазию на съемки.
Кинофильм "Алиса в Стране Чудес" снял в прошлом году российский режиссер Юрий Хмельницкий. Сказочную историю снимали в трех локациях: Москве, Сочи и Абхазии.
Главная роль досталась юной актрисе Анне Пересильд. Также в картине сыграли Милош Бикович, Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Сергей Бурунов и многие другие.
"Для зрителей мы расскажем сказочную, волшебную, удивительную, необычную историю. Я надеюсь, что вы услышите и поймете посыл наших героев"
– Анна Пересильд
Картина стала экранизацией советского радиоспектакля, стихи для которого написал Владимир Высоцкий. История создана по мотивам известнейшего произведения Льюиса Кэрролла.
Зрители смогут увидеть новую "Алису" уже в этом году.