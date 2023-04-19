РФ нарастила поставки СПГ в Грузию на 87%

Опубликовано: 11:23, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объем поставок СПГ из РФ в Грузию врос на 87,7% по сравнению с показателем 2022 года. Также отмечается рост импорта нефтяного битума.

Союз импортеров нефтепродуктов Грузии проинформировал о росте объемов поставляемого из России в Грузию сжиженного газа в первом квартале 2023 года. Сообщается о росте в размере 87,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«В период с января по март 2023 года импорт сжиженного газа составил 11,6 тыс тонн, что на 5,42 тыс тонн, то есть на 87,7%, больше аналогичного показателя прошлого года»

– указано в сообщении.

В Союзе уточнили, что среди всего импортированного сжиженного газа 99,7%, то есть 11,56 тыс т, были поставлены из РФ.

Кроме того, в организации отметили рост импорта нефтяного битума. Этот показатель за первые три месяца года вырос на 144,7% по сравнению с прошлым годом и составил 25,2 тыс тонн.