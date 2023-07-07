Режим повышенной готовности начал действовать на Ставрополье

Глава Ставропольского края ввел в действие особый режим, связанный со штормовым предупреждением. Гроза и град ожидаются в регионе сегодня и на выходных.
Режим повышенной готовности вступил в силу в Ставропольском крае. Такое поручение дал глава субъекта в рамках подготовки края к штормовому предупреждению.
"По прогнозам синоптиков, сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер, могут обрушиться на Ставрополье с 8 по 10 июля"
– Владимир Владимиров
Политик подчеркнул: все ответственные службы обязаны подготовиться к возможным последствиям непогоды. Как экстренные службы, так и коммунальщики должны быть начеку. Кроме того, ставропольский губернатор напомнил главам муниципалитетов, что они должны оперативно действовать по ситуации и реагировать на обращения жителей.