Режим повышенной готовности начал действовать на Ставрополье

Опубликовано: 17:49, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Ставропольского края ввел в действие особый режим, связанный со штормовым предупреждением. Гроза и град ожидаются в регионе сегодня и на выходных.

Режим повышенной готовности вступил в силу в Ставропольском крае. Такое поручение дал глава субъекта в рамках подготовки края к штормовому предупреждению.

"По прогнозам синоптиков, сильные дожди, гроза, град, шквалистый ветер, могут обрушиться на Ставрополье с 8 по 10 июля"

– Владимир Владимиров

Политик подчеркнул: все ответственные службы обязаны подготовиться к возможным последствиям непогоды. Как экстренные службы, так и коммунальщики должны быть начеку. Кроме того, ставропольский губернатор напомнил главам муниципалитетов, что они должны оперативно действовать по ситуации и реагировать на обращения жителей.