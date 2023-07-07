На Ставрополье надвигается ливень с градом

Опубликовано: 11:59, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителей Ставрополья предупредили об ухудшении погоды. С завтрашнего дня и до 10 июля включительно в регионе будут идти сильные дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром.

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом информирует противопожарная и аварийно-спасательная края.

"В период 8, 9 и 10 июля в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду"

– сказано в заявлении.

Спасатели акцентируют внимание на том, что в течение ближайших трех дней не следует приближаться к деревьям, рекламным конструкциям и сооружениям повышенного риска, включая мосты, трубопроводы и ЛЭП.