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На Ставрополье надвигается ливень с градом

На Ставрополье надвигается ливень с градом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителей Ставрополья предупредили об ухудшении погоды. С завтрашнего дня и до 10 июля включительно в регионе будут идти сильные дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром.

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом информирует противопожарная и аварийно-спасательная края.

"В период 8, 9 и 10 июля в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду"

 – сказано в заявлении.

Спасатели акцентируют внимание на том, что в течение ближайших трех дней не следует приближаться к деревьям, рекламным конструкциям и сооружениям повышенного риска, включая мосты, трубопроводы и ЛЭП.

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