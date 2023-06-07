Режим ЧС введен на Ставрополье

Опубликовано: 19:00, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подтопления из-за ливней, произошедшие на Ставрополье в последние несколько дней, стали причиной введения режима ЧС. Он установлен в городах и районах, сильнее всего пострадавших от стихии.

Власти установили режим на ЧС на части территории Ставрополья, заявил глава региона Владимир Владимиров.

Именно он подписал соответствующее постановление.

По словам губернатора, теперь режим чрезвычайной ситуации действует в двух городах и пяти округах:

Ставрополь,

Пятигорск,

Изобильненский округ,

Туркменский округ,

Предгорный округ.

"Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям – по 10 тысяч рублей и по 50 тысяч и 100 тысяч рублей – в случае частичной или полной утраты имущества, соответственно"

– Владимир Владимиров

Чиновник обратил внимание на то, что руководители муниципалитетов должны максимально срочно составить списки тех, кому необходима помощь, и направить их в Минтруда и Минфин региона.

Ведомствам поручено осуществить все выплаты в максимально сжатые сроки.