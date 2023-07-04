Решетников рассказал, как развивается Абхазия

Опубликовано: 22:44, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти России целенаправленно работают над развитием Абхазии, сообщил глава МЭР РФ. По его словам, приоритетами являются улучшение жизни местного населения и создание условий для туристов.

Во вторник, 4 июля, состоялась встреча главы Минэкономразвития России и президента Абхазии. По ее итогам Максим Решетников рассказал, что руководство РФ проводит целенаправленную политику для развития республики.

"Для Владимира Владимировича и для правительства Российской Федерации вопросы развития Абхазии – это вопросы, которые постоянно находятся на повестке, на контроле. Это целенаправленная политика, которая проводится в последние годы"

– сказал министр.

Он подчеркнул, что первоочередными задачами являются улучшение условий жизни местных жителей и создание условий для приезжающих туристов.

"Поэтому крайне важно, чтобы здесь было стабильное энергоснабжение, а мы знаем, что здесь проблемы есть. Также очень важно, чтобы были нормальные очистные сооружения и так далее. Это комплекс мероприятий, которые реализует и строит республика при поддержке федерального бюджета"

– заявил глава ведомства.