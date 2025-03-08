Вестник Кавказа

Ремонт школ в Геленджике проведут за 74 млн рублей

Ремонт школ в Геленджике проведут за 74 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году будут отремонтированы 8 школ в Геленджике. На работы будет потрачено 73 млн рублей.

На капитальный ремонт 8 школ в Геленджике направили 73 млн рублей в 2025 году. Работы планируют завершить до начала следующего учебного года, рассказал мэр города Алексей Богодистов.

Капитальный ремонт затронет школы №1, №3, №5, №10, №12, №19, №21 и №24. Работы будут проведены в туалетах, на фасадах зданий и внутри них, также будут обновлены системы отопления, электрики и другого.

"В школу №5 будут привлечены средства краевого бюджета. Кроме того, за счет средств Законодательного Собрания Краснодарского края на территории школы №12 в селе Дивноморское будет создана военно-спортивная полоса препятствий на общую сумму 10 млн. руб"

- Алексей Богодистов

Напомним, что масштабный капитальный ремонт проведут также в школах Кабардино-Балкарии: на 2026-2027 годы запланированы работы в 50 зданиях.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар на свалке в Новороссийске уменьшился

Пожар на свалке в Новороссийске уменьшился

Туристы с питомцами для отдыха выбирают Сочи

Туристы с питомцами для отдыха выбирают Сочи

Свыше 400 пожарных тушат нефтебазу на Кубани

Свыше 400 пожарных тушат нефтебазу на Кубани

ДТП в Кореновском районе Кубани унесло жизни двух человек

ДТП в Кореновском районе Кубани унесло жизни двух человек

Кубанских лекарств в России будет больше

Кубанских лекарств в России будет больше

Небольшие выбросы мазута нашли на побережье Анапы

Небольшие выбросы мазута нашли на побережье Анапы

На Кубани выросла площадь пожара на нефтебазе

На Кубани выросла площадь пожара на нефтебазе

На искусственном острове в Сочи хотят построить жилые дома

На искусственном острове в Сочи хотят построить жилые дома

Курорты Кубани вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма

Курорты Кубани вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма

Мостовской район Кубани может подтопить из-за дождей

Мостовской район Кубани может подтопить из-за дождей

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы