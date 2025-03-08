Ремонт школ в Геленджике проведут за 74 млн рублей

В 2025 году будут отремонтированы 8 школ в Геленджике. На работы будет потрачено 73 млн рублей.

На капитальный ремонт 8 школ в Геленджике направили 73 млн рублей в 2025 году. Работы планируют завершить до начала следующего учебного года, рассказал мэр города Алексей Богодистов.

Капитальный ремонт затронет школы №1, №3, №5, №10, №12, №19, №21 и №24. Работы будут проведены в туалетах, на фасадах зданий и внутри них, также будут обновлены системы отопления, электрики и другого.

"В школу №5 будут привлечены средства краевого бюджета. Кроме того, за счет средств Законодательного Собрания Краснодарского края на территории школы №12 в селе Дивноморское будет создана военно-спортивная полоса препятствий на общую сумму 10 млн. руб"

- Алексей Богодистов

Напомним, что масштабный капитальный ремонт проведут также в школах Кабардино-Балкарии: на 2026-2027 годы запланированы работы в 50 зданиях.