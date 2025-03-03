Крупную школу построили в Краснодаре

В Краснодаре появилась новая школа на 1650 мест. Вскоре она будет введена в эксплуатацию.

На Западном обходе Краснодара появилась новая школа.

Трехэтажное образовательное учреждение рассчитано на 1650 учащихся. Школа состоит из пяти блоков, по форме здание напоминает букву "Т".

В школе имеются столовая и буфет, два актовых зала, медицинский блок, танцевальная студия, просторная библиотека и школьный музей. На территории также создана площадка с флагштоками, предназначенная для торжественных мероприятий. По периметру территории учебного заведения установлен двухметровый забор.

Здание построено по муниципальному контракту девелопером DOGMA. Вскоре может быть выдано разрешение на ввод школы в эксплуатацию.