Ремонт на дороге до курортного Гомисмта в Грузии окончен

Автомагистраль от Озургети до курорта Гомисмта в грузинском районе Гурия отремонтирована, рассказали в Минрегионразвитии республики.
Ремонт проводится на участке дороги в 21 км и длился 8 месяцев. На него было потрачено почти 19 млн лари (639,1 млн рублей).
Теперь, чтобы добраться от Озургети до высокогорного курорта Гомисмта, автомобилистам необходимо всего 45 минут. Кроме того, их путь стал в разы безопаснее. До этого дорога была намного уже и имела сильные повреждения.
После ремонта на дороге обновили покрытие, построили съезды и остановки общественного транспорта, а также установили новые дорожные знаки.
"Полностью соблюдены соответствующие нормы безопасности дорожного движения и все требования, необходимые для внутренней государственной дороги"
- министр регионального развития Ираклий Карселадзе