Вестник Кавказа

Ремонт на дороге до курортного Гомисмта в Грузии окончен

Ремонт на дороге до курортного Гомисмта в Грузии окончен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные работы от главного города Гурии в Грузии до курорта Гомисмта закончены. Теперь путь между городами занимает 45 минут.

Автомагистраль от Озургети до курорта Гомисмта в грузинском районе Гурия отремонтирована, рассказали в Минрегионразвитии республики.

Ремонт проводится на участке дороги в 21 км и длился 8 месяцев. На него было потрачено почти 19 млн лари (639,1 млн рублей).

Теперь, чтобы добраться от Озургети до высокогорного курорта Гомисмта, автомобилистам необходимо всего 45 минут. Кроме того, их путь стал в разы безопаснее. До этого дорога была намного уже и имела сильные повреждения.

После ремонта на дороге обновили покрытие, построили съезды и остановки общественного транспорта, а также установили новые дорожные знаки.

"Полностью соблюдены соответствующие нормы безопасности дорожного движения и все требования, необходимые для внутренней государственной дороги"

- министр регионального развития Ираклий Карселадзе

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