Ректор похитила субсидии на выдуманные курсы для предпенсионеров в КБР

Опубликовано: 20:00, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупное мошенничество раскрыто в КБР. Глава образовательного учреждения сначала мошеннически добилась выплат, а потом присвоила их. Таким образом она поживилась 1,5 млн рублей.

Ректор неназванного образовательного учреждения в Кабардино-Балкарии провернула аферу, с помощью которой похитила крупную сумму денег, сообщает МВД КБР.

Правоохранителям удалось зафиксировать в общей сложности шесть эпизодов мошенничества.

Оказалось, что 57-летняя женщина присвоила субсидии, выплаченные ее организации на проведение курсов переподготовки для 56 предпенсионеров. В действительности никаких курсов не проводилось - женщина просто подала подложные документы в соответствующие ведомства и на их основе и добилась выплат.

Открыто уголовное дело.