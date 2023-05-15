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Ректор похитила субсидии на выдуманные курсы для предпенсионеров в КБР

Ректор похитила субсидии на выдуманные курсы для предпенсионеров в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крупное мошенничество раскрыто в КБР. Глава образовательного учреждения сначала мошеннически добилась выплат, а потом присвоила их. Таким образом она поживилась 1,5 млн рублей.

Ректор неназванного образовательного учреждения в Кабардино-Балкарии провернула аферу, с помощью которой похитила крупную сумму денег, сообщает МВД КБР.

Правоохранителям удалось зафиксировать в общей сложности шесть эпизодов мошенничества.

Оказалось, что 57-летняя женщина присвоила субсидии, выплаченные ее организации на проведение курсов переподготовки для 56 предпенсионеров. В действительности никаких курсов не проводилось - женщина просто подала подложные документы в соответствующие ведомства и на их основе и добилась выплат.

Открыто уголовное дело.

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