Рекорды потребления электричества бьют республики Северного Кавказа

В нескольких республиках СКФО в последние дни был зарегистрирован рекордный уровень потребления электроэнергии – это Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Республики Северного Кавказа при наблюдаемой сейчас экстремальной жаре устанавливают новые рекорды энергопотребления, сообщает Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

Так, в Чечне накануне было потреблено 700 МВт, что на 8 МВт превышает рекорд советского времени, который был установлен зимой, 19 декабря 1990 года. Если 5 августа среднесуточная температура воздуха составила 29,9 градусов, то предыдущий рекорд был поставлен при минус 14,9 градусов.

В Дагестане накануне местные жители и туристы потребили 1 369 МВт, при том, что среднесуточная температура достигла 27,1 градуса. Прежний рекорд датируется 23 июля прошлого года, он на 95 МВт меньше нового.

В КБР в понедельник при среднесуточной температуре 29,8 было потреблено 365 МВт – это на 29 МВт больше, чем в рекордное 5 августа минувшего года.

Еще один регион, потребивший рекордное количество электричества, – Северная Осетия. Четвертого августа объем потребленного электричества составил 319 МВт (27,3 градуса). Ранее рекорд был установлен 23 июля прошлого года, нынешний на 21МВт больше его.