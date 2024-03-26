Рекордное тепло в Москве: названа окончательная цифра

Первое апреля стало рекордно теплым днем в Москве. Синоптики определили, до какой отметки поднимались сегодня столбики термометров в российской столице.

Погода оказалась аномально теплой 1 апреля в Москве – зарегистрирован новый температурный рекорд для этого дня, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, воздух в столице сегодня прогрелся до по-настоящему летних значений – +21,6 градуса.

Рекордных отметок достигла погода также в Московской области, а именно в Можайске (+21,2 градуса) и Коломне (+20,4).

Леус добавил, что аномальное тепло пришло и в Северную столицу. В Санкт-Петербурге воздух сегодня прогрелся до +19,6 градусов, также установив новый рекорд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что летней погодой в апреле Россия обязана Африке – именно оттуда, по словам Романа Вильфанда, поступает горячий воздух. К пятнице погода вернется в обычное русло: в Москве похолодает до плюс 7-9 градусов, передает "Интерфакс". Впрочем, еще завтра в столице будет по-настоящему жарко, до плюс 23 градусов.