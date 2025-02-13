Вестник Кавказа

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске

Рекордное количество реагента использовали в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ставропольском Железноводске поставили рекорд по использованию реагента на улицах. Всего было высыпано свыше 149 т смеси.

Сотрудники коммунальных служб использовали рекордное количество реагентов для борьбы с льдом и снегом на улицах Железноводска, рассказали в администрации города.

"Более 146 тонн пескосоляной смеси и свыше 3 тонн бишофита были высыпаны на дороги, тротуары и в парковой зоне, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан"

- мэр Железноводска Евгений Бакулин

Свыше 320 км городских дорог обработали машины спецтехники. Сейчас очистка улиц Железноводска продолжается.

Напомним, что из-за морозов и обильных снегопадов в Ставропольском крае школы перевели на дистанционное обучение до конца рабочей недели.

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