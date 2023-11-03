Река в Новороссийске почернела от выбросов с мусорного полигона

Фильтрат с мусорного полигона в Новороссийске попал в реку. Вода от загрязнения стала черной и покрылась пеной.
Экологическое ЧП произошло в городе Новороссийск - в реку попал фильтрат с мусорного полигона, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Загрязнение вызвано розливом, связанным с обильными осадками. В результате попадания фильтрата в реку вода покрылась пеной и стала черной.
«Информацию мы получили как от местных неравнодушных граждан, так и от самой компании-виновника инцидента. Специалисты Службы выехали на место происшествия, установили область и площадь загрязнения - 240 кв м»
– Радионова
Загрязнена почва и вода от границы мусорного полигона до ручья Безымянный и реки Озерейки.
Процессуальное решение будет принято после того, как будут получены результаты лабораторных исследований взятых образцов, добавили в Росприроднадзоре.