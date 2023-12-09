Рейс "Победы" не долетел до Сочи из-за дебоширки на борту

Самолет авиаперевозчика "Победа", который следовал из Санкт-Петербурга в Сочи, был вынужден сесть в Саратове из-за нетрезвой пассажирки. Ее могут лишить свободы сроком до пяти лет.

Рейс авиакомпании "Победа", который летел из Санкт-Петербурга в Сочи не смог приземлиться в конечной точке маршрута. Пилоты приняли решение посадить самолет в Саратове из-за погрома на борту, который устроила нетрезвая пассажирка во время полета. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Приволжского федерального округа.

Отмечается, что 26-летняя пассажирка была в состоянии алкогольного опьянения, мешала остальным гражданам и курила во время полета. На замечания сотрудников авиакомпании дебоширка не обращала внимание.

Прибывшие в аэропорт полицейские, привезли нарушительницу в дежурную часть. В ходе разбирательств были составлены документы об административных правонарушениях.

Также на пассажирку были заведены уголовные дела. В случае, если вина будет доказана, женщина может быть лишена свободы сроком до пяти лет.