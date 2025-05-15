Вестник Кавказа

Региональную безопасность обсудили главы Минобороны Армении и Ирана

Гарни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава оборонного ведомства Армении поговорил в среду по телефону с иранским коллегой. В ходе беседы затрагивались вопросы региональной безопасности.

В среду, 9 июля, состоялся телефонный разговор глав Минобороны Армении и Ирана Сурена Папикяна и Азиза Насирзаде. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского ведомства.

Центральной темой беседы стали вопросы двустороннего взаимодействия. Кроме того, министры поговорили о международной и региональной безопасности.

В ходе разговора было акцентировано внимание на том, что важно укреплять стабильность и мира в регионе.

Напомним, в начале июне в Армении сообщили, что ожидают приезда президента Ирана Масуда Пезешкиана. Точные сроки возможного визита на данный момент неизвестны.

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