Red Wings соединит Псков и Махачкалу

Российская авиакомпания Red Wings в конце июня начнет полеты между Псковом и столицей Дагестана Махачкалой – летать по маршруту будут российские авиалайнеры Сухой Суперджет 100, а сам полет займет чуть меньше четырех часов.

Уже 27 июня в свой первый регулярный авиарейс по маршруту Псков – Махачкала отправится российский авиалайнер Сухой Суперджет 100 (SSJ-100) российской авиакомпании Red Wings, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Столица Дагестана станет пятым по счету маршрутом российских авиакомпаний из международного аэропорта Псков. Сейчас оттуда осуществляются регулярные пассажирские рейсы в Москву, Сочи, Калининград и Минеральные Воды"

- авиакомпания Red Wings

Пока полеты будут выполняться раз в неделю, по четвергам - из Пскова самолет будет вылетать в 11:25, а обратно из Махачкалы – на следующий день в 06:40 утра, весь полет займет 3 часа 45 минут, передает "Интерфакс".

Напомним, аэропорт Махачкалы – одна из пяти баз авиакомпании.