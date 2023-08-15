Red Wings 15 августа не полетит в Египет

Опубликовано: 12:48, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодняшний рейс из "Жуковского" в Египет российского перевозчика Red Wings отменен. Туристам предложили отправиться на отдых в среду. Расписание изменено в связи с нехваткой самолетов.

Клиенты компании Red Wings после проблем с перелетами в/из турецкой Антальи теперь терпят сложности на пути в египетский Шарм-эль-Шейх.

Перевозчик отменил во вторник рейс из подмосковного Жуковского и предлагает туристам вылет в среду.

"Авиакомпания Red Wings информирует об изменении расписания на 15 августа 2023 года. Вылет рейса WZ-3025 Жуковский-Шарм-эль-Шейх отменяется, пассажирам предлагается перевозка на рейсе WZ-3027 Жуковский-Шарм-эль-Шейх 16 августа 2023 года в 00:40 UTC (03:40 по МСК)"

– Red Wings

Напомним, у авиакомпания одновременно из строя вышли два воздушных судна, из-за этого образовалась нехватка самолетов и туристы по несколько суток ждут отправления. Больше всего проблемы отразились на направлении Екатеринбург - Анталья.

В настоящее время задержанных пассажиров перевозит компания "Икар".