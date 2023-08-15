Из Антальи начали вывозить застрявших там россиян

Опубликовано: 11:21, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская авиакомпания Red Wings в тандеме с авиакомпанией "Икар" начали вывозить пассажиров задержанных рейсов из аэропорта турецкой Антальи, "разрулить" ситуацию обещают сегодня до конца дня.

Наконец начала разрешаться чрезвычайная ситуация, сложившаяся для российских туристов из Екатеринбурга, на двое суток застрявших в аэропорту турецкой курортной Антальи из-за того, что у российской авиакомпании Red Wings вышли из строя сразу два пассажирских лайнера, базировавшиеся в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".

Генеральный директор авиакомпании Евгений Солодилин сегодня на официальном сайте авиаперевозчика принес искренние извинения по вопросу допущенных в период с 12 по 14 августа задержек рейсов, и отдельные извинения – в связи с непозволительной по длительности задержкой –пассажиров рейсов WZ-3061, WZ-3062, WZ-3071, WZ-3072, Екатеринбург-Анталья и Анталья-Екатеринбург.

"Причиной случившегося стала серьезная внештатная ситуация – одновременное обнаружение технических неисправностей у двух выполнявших рейсы воздушных судов. Несмотря на предпринятые авиакомпанией все возможные меры по их вводу в строй, необходимый результат, к сожалению, не был оперативно достигнут"

- Евгений Солодилин

Отметив, что главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность, причиной столь длительных задержек он назвал риски нештатной ситуации, что сделало невозможной отправку этих рейсов.

Компании удалось провести переговоры со сторонними авиаперевозчиками и на коммерческой основе организовать для вывоза пассажиров резервные самолеты авиакомпании "Икар", в связи с чем часть пассажиров из Антальи накануне взял на свой борт ее лайнер, а сегодня утром Red Wings опубликовала измененное расписание.

Ожидается, что сегодня из Екатеринбурга в 08:05 UTC вылетит рейс WZ3071 Екатеринбург – Анталья, из Антальи в 14:15 отправится в столицу Урала рейс WZ3062, в 20:00 в воздух поднимется рейс WZ3061 Екатеринбург – Анталья, а завтра в 02:05 из Антальи в подмосковный Жуковский вылетит рейс WZ 3004.

Самолеты "Икара" сегодня в 12:45 UTC вывезут из Шарм-эш-Шейха в Казань пассажиров рейса Red Wings WZ3028 и в 23:00 - рейса WZ3027 Казань - Шарм-эш-Шейх, а завтра, в среду – пассажиров еще пяти рейсов компании.

Сама Red Wings планирует устранить технические неисправности самолетов и вернуться к расписанию сегодня.

Также авиакомпания предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

"Благодарим вас за понимание и терпение и информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ3062 от 12.08.23, WZ3061 от 13.08.23, WZ3072 от 13.08.23, WZ3071 от 14.08.23, WZ3062 от 14.08.23 и WZ3061 от 14.08.23 сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга. В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав"

- Telegram-канал авиакомпании Red Wings