Из Антальи начали вывозить застрявших там россиян

Наконец начала разрешаться чрезвычайная ситуация, сложившаяся для российских туристов из Екатеринбурга, на двое суток застрявших в аэропорту турецкой курортной Антальи из-за того, что у российской авиакомпании Red Wings вышли из строя сразу два пассажирских лайнера, базировавшиеся в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".
Генеральный директор авиакомпании Евгений Солодилин сегодня на официальном сайте авиаперевозчика принес искренние извинения по вопросу допущенных в период с 12 по 14 августа задержек рейсов, и отдельные извинения – в связи с непозволительной по длительности задержкой –пассажиров рейсов WZ-3061, WZ-3062, WZ-3071, WZ-3072, Екатеринбург-Анталья и Анталья-Екатеринбург.
"Причиной случившегося стала серьезная внештатная ситуация – одновременное обнаружение технических неисправностей у двух выполнявших рейсы воздушных судов. Несмотря на предпринятые авиакомпанией все возможные меры по их вводу в строй, необходимый результат, к сожалению, не был оперативно достигнут"
- Евгений Солодилин
Отметив, что главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность, причиной столь длительных задержек он назвал риски нештатной ситуации, что сделало невозможной отправку этих рейсов.
Компании удалось провести переговоры со сторонними авиаперевозчиками и на коммерческой основе организовать для вывоза пассажиров резервные самолеты авиакомпании "Икар", в связи с чем часть пассажиров из Антальи накануне взял на свой борт ее лайнер, а сегодня утром Red Wings опубликовала измененное расписание.
Ожидается, что сегодня из Екатеринбурга в 08:05 UTC вылетит рейс WZ3071 Екатеринбург – Анталья, из Антальи в 14:15 отправится в столицу Урала рейс WZ3062, в 20:00 в воздух поднимется рейс WZ3061 Екатеринбург – Анталья, а завтра в 02:05 из Антальи в подмосковный Жуковский вылетит рейс WZ 3004.
Самолеты "Икара" сегодня в 12:45 UTC вывезут из Шарм-эш-Шейха в Казань пассажиров рейса Red Wings WZ3028 и в 23:00 - рейса WZ3027 Казань - Шарм-эш-Шейх, а завтра, в среду – пассажиров еще пяти рейсов компании.
Сама Red Wings планирует устранить технические неисправности самолетов и вернуться к расписанию сегодня.
Также авиакомпания предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Благодарим вас за понимание и терпение и информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ3062 от 12.08.23, WZ3061 от 13.08.23, WZ3072 от 13.08.23, WZ3071 от 14.08.23, WZ3062 от 14.08.23 и WZ3061 от 14.08.23 сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга. В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав"
- Telegram-канал авиакомпании Red Wings